“Senza proroga di decontribuzione Sud aumenterà il lavoro nero”

A lanciare l'allarme è il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio

PALERMO – “La mancata proroga della cosiddetta decontribuzione Sud rischia di far aumentare in maniera incontrollata il lavoro nero nei cantieri”. A lanciare l’allarme è il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio.

La misura, che prevede uno sgravio contributivo per le aziende del sud per tutelare i livelli occupazionali, scadrà a breve e si è scelto di non prorogarla. “Condividiamo il pensiero che il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio ha ripetutamente espresso in diverse occasioni – continua Puccio – evidenziando come la mancata proroga della misura rischi di provocare migliaia di licenziamenti”.

“Ciò che mi preme sottolineare è che il costo del lavoro, per noi edili, è ancora maggiore rispetto a quello dell’industria e del commercio e perdere i contributi sui dipendenti delle imprese rischia di far venire meno alcune garanzie per i lavoratori, di far aumentare il lavoro nero e di far abbassare gli standard di sicurezza nei cantieri”.

“Questa misura – conclude Puccio – è stata un utile sostegno alle imprese e riteniamo che non prorogarla sia un grave errore”.