Anche a Palermo si corre il Vivicittà: il 2 aprile al Parco della Favorita

Domenica start della corsa programmato alle 9:30

PALERMO – Tutto pronto per la corsa più grande del mondo organizzata dall’Uisp. Il Vivicittà torna protagonista delle nostre città domenica 2 aprile. Tema di quest’anno sarà la Corsa dei diritti, slogan che ruota attorno ad alcuni assi tematici particolarmente attuali. Il primo diritto è quello alla pace, poi ancora il diritto all’aria pulita e a spazi verdi per stili di vita attivi, il diritto allo sport e infine il diritto ad una vita dignitosa, per le persone rinchiuse nelle carceri. Saranno in tutto 34 le città in cui si correrà il Vivicittà, 24 quelle in cui si terrà la competitiva sui 10 chilometri; 21 quelle che apriranno le porte delle carceri, per lanciare il messaggio di inclusione sociale. Quattro infine le città estere dove si correrà il Vivicittà: Tuzla (Bosnia Erzegovina), Osaka, Ohtu, Yokohama (Giappone).

IL VIVICITTÀ A PALERMO: nel capoluogo siciliano, la “corsa per tutti” conferma la location dello scorso anno. Partenza e arrivo, infatti, saranno all’interno dello Stadio delle Palme-Vito Schifani. START alle 9:30. “Il Vivicittà di Palermo – afferma il presidente dell’Uisp Palermo Marialuisa De Simone – è una esperienza che tutti i podisti palermitani, dovrebbero fare, in quanto si corre all’interno di uno dei parchi più grandi d’Europa (Parco della Favorita, ndr), polmone verde e fondamentale risorsa di ossigeno della città. Una corsa – conclude la De Simone – che sposa i temi dei diritti e della legalità, con una improrogabile attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente, aspetti fondamentali per la sopravvivenza dell’intera umanità”. Una corsa nel segno anche della salute, con il ristoro finale sarà a base di arance, in collaborazione con la Coldiretti.

LA COMPETITIVA: Al momento sono poco meno di 350 gli atleti che parteciperanno alla gara; per iscriversi c’è ancora tempo fino a tutta la giornata di sabato 1 aprile. Il meno giovane è Giuseppe Camillo Cucina, 83 anni a maggio, mentre la società più numerosa è l’Amatori Palermo con ben 47 atleti al via, seguita dalla Trinacria Palermo con 30. Lo scorso anno a tagliare per primi il traguardo furono Mohamed Idrissi (che bissò il successo del 2018) e Annalisa Di Carlo.

10 KM TUTTO IN UN GIRO: Il percorso si sviluppa all’interno del Real parco della Favorita: un unico giro da dieci chilometri con gli atleti che dopo aver lasciato lo stadio delle Palme, percorreranno Case Rocca, via Ercole, faranno inversione al cosìdetto cancello Leoni, poi viale Diana, transiteranno dal semaforo di Pallavicino, Palazzina Cinese, cancello Pitrè (dove è previsto il giro di boa), ancora viale Ercole, Case Rocca e arrivo all’interno dello stadio di atletica. Con partenza unica in contemporanea in tutte le 34 città interessate, data attraverso i microfoni radio di Rai Gr1.

VIVICITTÀ IN SICILIA: Non solo Palermo, la corsa per tutti, si disputerà anche a San Vito Lo Capo (TP), Ragusa e a Enna bassa. Vivicittà che sarà presente (date da destinarsi) anche all’interno degli istituti di pena e minorili di Messina, Caltanissetta, Catania, Agrigento, Enna e Giarre. A Ragusa, presso la casa circondariale, si è corso invece oggi.