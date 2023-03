Anche Pippo Arcidiacono (FdI) fa i “manifesti”

Il lancio sui social.

CATANIA. Non saranno i sei-per-tre, ma sono pure sempre un passo in avanti. Pippo Arcidiacono, cardiologo e già assessore di Salvo Pogliese, lancia il manifesto elettorale sui social. E’ uno dei tre nomi di FdI, ma la sua proposta sembrerebbe aver perso quota nelle ultime settimane. “Sul mio nome come candidato sindaco – fa sapere – continuo a ricevere numerose sollecitazioni e c’è un’ampia convergenza anche di forze sociali e imprenditoriali”