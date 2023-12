Amenta e le richieste dei sindaci: Schifani lancia il cronoprogramma

Gli interventi al San Paolo Palace

PALERMO – “Oggi, al di là della giornata celebrativa dei 50 anni, che non sono certo un punto di arrivo ma di partenza, cogliamo l’occasione per confrontarci tra sindaci, ma soprattutto con le istituzioni superiori, con la Regione, con il presidente della Regione e tutti gli attori che devono fornire servizi ai cittadini. Siamo in un momento particolare di grande cambiamento, dopo l’emergenza Covid, e queste sono sfide vorremmo affrontare insieme con la Regione, con il governo nazionale, non si possono affrontare in solitudine”. Lo ha detto, in mattinata, Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, a margine della celebrazione per i cinquant’anni dell’Associazione dei comuni siciliani, all’hotel San Paolo Palace, a Palermo.

Anci, ecco i temi

“Tra i temi più importanti – ha puntualizzato Amenta – la digitalizzazione dei comuni che ci chiedono di portare avanti, lo spopolamento dei territori delle arre interne, la transizione ecologica, il rischio idrogeologico. Tutti questi temi vanno affrontati con risorse finanziarie, ma servono competenze, quindi, risorse umane che vengono sempre meno nelle piante organiche dei comuni. Dai comuni si deve ripartire con una piattaforma forte per provare a migliorare la qualità della vita, considerato che le città siciliane scivolano sempre più agli ultimi posti nella classifica della qualità della vita”.

L’efficientamento energetico

Ma tra le questioni più urgenti, secondo Amenta, c’è “l’efficientamento energetico perché – ha sottolineato – se vogliamo diventare una piattaforma energetica dobbiamo prima darci regole chiare”. Altro tema pressante per il presidente di Anci Sicilia è quello del welfare e della occupazione. “Tema – ha detto – che va agganciato a inclusione sociale, immigrati, minori anziani, disabili che vanno aiutati nel tentativo di dare sempre più qualità ai servizi. Il tema del welfare si collega inevitabilmente al tema della finanza che stando all’applicazione delle norme nazionali sta mettendo in ginocchio i comuni siciliani”.

Schifani lancia il cronoprogramma

“Uno dei primi obiettivi da conseguire – ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifan – è la riforma delle Province regionali, con la reintroduzione dell’elezione diretta e la riallocazione delle funzioni di area vasta, che rappresenta elemento prioritario del programma di governo. Un nuovo modello istituzionale essenziale per la gestione democratica del territorio, aperto alla partecipazione ed al confronto. Sono certo che terminata la manovra finanziaria l’Assemblea, nel rispetto delle regole parlamentari e della dialettica politica – conclude – approverà una riforma attesa da anni e che potrà restituire capacità di autogoverno ai territori”.

Interviene il sindaco di Palermo

“I governi nazionali che si sono succeduti non hanno dato una risposta alla possibilità di mettere la Tari in bolletta, anzi le risposte che si sono succedute vanno in direzione negativa. Questo contribuisce a un appesantimento economico per i comuni, costretti ad accantonare risorse importanti e destinatari di un’evasione fiscale che certamente offende la partecipazione democratica ma soprattutto depaupera ogni possibilità di intervento degli stessi comuni sul territorio e a sostegno della popolazione”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine dell’assemblea che celebra i primi 50 anni di Anci Sicilia all’hotel San Paolo Palace di Palermo. “Anci – ha sottolineato Lagalla – ha un ruolo di coordinamento delle azioni e delle attività degli enti locali sul territorio e in Sicilia promuove e spinge politiche a sostegno degli enti locali e del loro ruolo”.

Le parole del segretario generale

Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, è intervenuto durante il convegno “50 anni di impegno Anci Sicilia”, che si è tenuto al San Paolo Palace di Palermo, e ha parlato del tema delle autonomie locali.

“Per affrontare in modo deciso le criticità del sistema delle autonomie locali occorre un intervento a tre, lo diciamo da tempo, e mettere attorno ad un unico tavolo lo Stato, la Regione e gli enti locali. In Sicilia abbiamo una specificità sul tema degli enti locali, ma spesso le norme regionali non sono coordinate con quelle nazionali e quindi nei processi rimaniamo indietro”, afferma Alvano.