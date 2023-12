Autonomie locali, Alvano (Anci Sicilia): “Serve un accordo ad hoc”

Il segretario generale è intervenuto durante un convegno al San Paolo Palace

PALERMO – Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, è intervenuto durante il convegno “50 anni di impegno Anci Sicilia”, che si è tenuto al San Paolo Palace di Palermo, e ha parlato del tema delle autonomie locali.

“Serve un accordo ad hoc”

“Per affrontare in modo deciso le criticità del sistema delle autonomie locali occorre un intervento a tre, lo diciamo da tempo, e mettere attorno ad un unico tavolo lo Stato, la Regione e gli enti locali. In Sicilia abbiamo una specificità sul tema degli enti locali, ma spesso le norme regionali non sono coordinate con quelle nazionali e quindi nei processi rimaniamo indietro”, afferma Alvano.

“Occorre, visto che abitualmente la Regione Siciliana raggiunge accordi con lo Stato, che si faccia un accordo ad hoc sulle autonomie locali e si intervenga con deroghe o con norme specifiche – ha sottolineato – proprio per dare stabilità finanziaria agli enti da un lato e consentire di rafforzare la loro capacità amministrativa dall’altro. Gli enti locali sono soggetti ad attuare le norme statali e regionali e quindi se non sono nella piena capacità di farlo, evidentemente, anche i processi di riforma migliori, che vengono stabiliti a livello più alto, si perdono a livello locale”.