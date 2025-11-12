Anci Sicilia: “Impegnati per contrastare la crisi finanziaria dei comuni”

Ulteriore priorità riguarda la riforma della normativa che disciplina la gestione del dissesto e predissesto

PALERMO – “Da diversi anni l’Anci Sicilia è impegnata su più livelli per fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria che coinvolge numerosi comuni dell’Isola, una condizione che registra un preoccupante aumento degli enti in dissesto e predissesto. Sul fronte nazionale, l’Anci regionale ha promosso un tavolo tecnico dedicato al ‘caso Sicilia’, al quale partecipando il Ministero dell’economia e delle finanze, la Ragioneria generale dello Stato e l’Anci nazionale. Un risultato che ha permesso di portare al centro dell’agenda istituzionale le criticità strutturali dei nostri comuni a livello regionale, l’Associazione ha avanzato la richiesta di un incremento del Fondo per le Autonomie locali, con l’obiettivo di rafforzare la liquidità degli enti”. Lo dice Paolo Amenta, presidente dell’Anci Sicilia.

Parallelamente, dopo anni in cui i comuni siciliani hanno raccolto la sfida dell’applicazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale, trasmettendo i relativi questionari agli organi centrali, Anci Sicilia “ribadisce con forza la necessità di superare il criterio della spesa storica nel riparto del Fondo di solidarietà, per approdare finalmente a un modello fondato sui fondi di perequazione. Alcuni calcoli già fatti con il Ministero dell’economia e con la Ragioneria dello Stato raccontano di un importante di 150 milioni di euro da aggiungere al riparto da destinare ai comuni siciliani”. Ulteriore priorità riguarda la riforma della normativa che disciplina la gestione del dissesto e predissesto.

L’attuale quadro normativo, infatti, non garantisce la stabilità degli enti risanati, che rischiano di uscire dalla condizione di crisi per ricaderci pochi mesi dopo. Una modifica strutturale della legge è quindi ritenuta non più rinviabile. “È attraverso l’azione coordinata su tre fronti — nazionale, regionale e normativa — che i comuni siciliani potranno finalmente uscire da una crisi che ha assunto i contorni dell’emergenza sociale ed economica”, conclude Amenta.