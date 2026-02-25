Anci Sicilia: “La comunicazione degli enti locali è essenziale”

Il convegno "Comunicare per raccontare"

PALERMO – “La comunicazione negli enti locali non è un elemento accessorio, ma una funzione essenziale della pubblica amministrazione, già delineata dalla legge 150/2000 e oggita dalle nuove norme che prevedono anche la possibilità di assumere figure come il social media manager Nei piccolissimi Comuni spesso non ci sono le condizioni per strutture dedicate in via esclusiva, ma si possono immaginare forme di associazionismo tra enti e collaborazioni sovracomunali”.

Lo hanno detto il presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia, durante il convegno Comunicare per raccontare. Nuove sfide per gli enti locali, che si è svolto nella sala Pio La Torre dell’Assemblea regionale siciliana. Un’iniziativa promossa e organizzata da Anci Sicilia, in collaborazione con Una, Aziende della comunicazione unite e patrocinata dal Comune di Palermo.

“Oggi nella pubblica amministrazione è necessaria una visione integrata della comunicazione, che sappiano coniugare la professionalità del giornalista con quella del social media manager – hanno sottolineato Amenta e Alvano -. Alla base di tutto ci deve essere la chiarezza del linguaggio, come prima forma di trasparenza, al fine di rendere comprensibile a tutti quello che avviene all’interno delle Istituzioni”.