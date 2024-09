Il giovane è deceduto in ambulanza, durante il trasporto, inutili i tentativi di rianimazione

ANCONA – Un ragazzo di 14 anni, che soffriva di una malattia cardiaca congenita, è morto dopo aver accusato un malore mentre era in classe a Fano. Da quasi due anni e mezzo, il giovane era in lista d’attesa per un trapianto di cuore.

Muore a 14 anni in classe

Era uscito dall’aula per recarsi in bagno dicendo di sentirsi male e al rientro si è accasciato a terra privo di sensi, davanti ai compagni di classe. È accaduto all’istituto Olivetti, stamani.

Sul posto sono arrivati subito i genitori dello studente, i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane anche con il defibrillatore, ma il tentativo è risultato vano.

Alcuni compagni di classe turbati dalla morte del compagno sono tornati a casa con i propri genitori. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’accaduto.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del giovane di soli 14 anni parla di “una giornata di grande dolore per la comunità” esprimendo la sua vicinanza alla famiglia.

Patologie cardiache pregresse

Il giovane aveva già manifestato patologie cardiache pregresse. Il giovane è deceduto in ambulanza, durante il trasporto, inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario.

Non è stata disposta autopsia, in quanto la morte è sopraggiunta per un malore di cause naturali, come ha constatato anche il magistrato della procura di Pesaro.

