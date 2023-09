Ancora guai per Fabrizio Corona: fermato in macchina senza patente

Il fotografo stava andando a prendere un volo per Catania

MILANO – Senza patente, ha fatto una manovra azzardata ad alta velocità. E quando i Carabinieri lo hanno fermato in viale Forlanini a Milano, hanno accertato che stava violando tutta una serie di prescrizioni dell’affidamento in prova a cui è sottoposto. Ancora guai giudiziari per Fabrizio Corona che, oltre ad aver ricevuto una multa per guida senza patente, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza. Lo riporta il quotidiano Il Giorno.

Ieri mattina, i Carabinieri hanno bloccato una Range Rover lungo l’arteria che porta all’aereoporto di Linate. Alla guida c’era Corona, che ha spiegato che stava andando a prendere un volo per Catania, ma dagli accertamenti è emerso subito che la sua patente è stata ritirata nel 2012. Inoltre, era in compagnia di un uomo con precedenti di polizia e aveva lasciato la sua abitazione senza autorizzazione dei magistrati, due violazioni dell’affidamento in prova che verranno quindi segnalate al Tribunale di Sorveglianza