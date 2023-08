Ancora incendi in Sicilia: ecco le zone colpite dalle fiamme

Sono sedici gli incendi che hanno richiesto l'intervento.

E’ un altro giorno di incendi per la Sicilia. Molti sono i focolai di Ferragosto che vengono segnalati un po’ ovunque.

Sedici incendi

Sono 16 gli incendi in corso che hanno richiamato l’intervento dei vigili del fuoco e dei forestali. Tre nell’agrigentino, due nel nisseno e nel messinese, cinque nel catanese, uno rispettivamente nel palermitano, nel ragusano, nel siracusano e uno nel trapanese. Nell’agrigentino gli incendi sono divampati ad Aragona in contrata Aranciteddi e a Sciacca in contrada Saraceno, nel catanese ad Adrano, in contrada Luna, a Belpasso nella zona del cimitero, a Calatabiano. In quest’ultimo incendio sono intervenuti anche i canadair. Ancora incendi nel messinese a Galati Mamertino in contrada Pritti, a Palermo su Monte Pellegrino, nel ragusano a Monterosso Alma in contrada Gugni e nel siracusano a Monasteri di Sotto. (Nella foto di Luigi Mura, da Facebook, l’incendio di Monte Pellegrino).

L’incendio di Monte Pellegrino

Su Monte Pellegrino si stanno affrontando gli ultimi focolai. Il rogo più eclatante è stato proprio quello della montagna che sovrasta Palermo. “Il fuoco è divampato sotto Castello Utveggio – ha detto Salvo Cocina, dirigente generale della Protezione Civile regionale -. Forse è stato provocato dal lancio di un razzo, ma sono in corso accertamenti. Ci sono ancora dei piccoli roghi. Sono entrati in azione due canadair, due elicotteri della Forestale, le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della Protezione Civile, con un’autobotte del Comune e una della Città metropolitana”.