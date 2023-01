In un altro scontro in Puglia due morti e sette feriti

VENEZIA – Due 20enni sono morti e altri 3 giovani sono rimasti feriti ieri sera nello schianto dell’auto su cui viaggiavano contro il guardrail di una strada arginale vicino San Donà di Piave, nel Veneziano. Le cause dell’incidente sono in fase d’accertamento.

Sulla zona pioveva forte. Due morti e 7 feriti il bilancio di un altro incidente avvenuto ad Andria, in Puglia. Maltempo: oggi allerta arancione in Liguria; gialla in altre tre regioni.