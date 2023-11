Ancora spari a Catania, un 20enne ferito a una coscia

E' accaduto ieri sera

CATANIA – Un ragazzo catanese di 20 anni è stato ferito a una gamba. È avvenuto questa notte. Secondo quanto trapelato, il giovane sarebbe stato visto da un conoscente mentre camminava con difficoltà ed è stato trasportato in ospedale. Sulla zona del ferimento – c’è chi ipotizza che sia avvenuto a San Giovanni Galermo – la polizia non conferma. La segnalazione alla sala operativa è arrivata alle 2.15 di questa notte e al Policlinico sono giunti immediatamente gli agenti delle Volanti.

I soccorsi

Una persona a bordo di un’auto lo ha portato al Policlinico, da dove si è poi allontanata. Il ragazzo non è ancora stato sentito dalla squadra mobile. Secondo quanto trapelato, s’indaga per comprendere se si tratti di un proiettile vagante o se il giovane non fosse, piuttosto, il destinatario dell’agguato. In ospedale è stato raggiunto da parenti e amici. Per ora lo stanno operando.

