Ancora uno scivolone per la Sigel Marsala: sconfitta per mano di Lecco

Altro spareggio salvezza in Lombardia perso e nuovo tre a zero incassato dalle azzurre

3' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Altro spareggio salvezza in Lombardia perso e nuovo tre a zero incassato dalle azzurre che si ritrovano a “convivere” ancora con l’emergenza di un roster ridotto all’osso. Pure nell’appuntamento odierno otto le tesserate abili e arruolabili come nell’ultimo incontro con Club Italia. Nell’incontro che andava a chiudere il miniciclo di tre gare ravvicinate in otto giorni, Chiara Ghibaudo e compagne non riescono a strappare un risultato diverso rispetto all’esterna di settimana scorsa ad Offanengo, facendo ritorno in Sicilia ancora con le cosiddette “pive nel sacco”.

Una sconfitta a Lecco in un’ora e dieci minuti di gioco complessivo che è giunta con i parziali qui di seguito riportati: [25/17; 25/19; 25/19]. Oggi da salvare la volontá con il quale il sestetto allenato da coach Eraldo Buonavita è sceso in campo ad affrontare le padroni di casa di Orocash Picco Lecco che ha trovato nella schiacciatrice Tresoldi e nella centrale Piacentini (ex compagna della “nostra” Norgini nella comune militanza di Vicenza nella passata stagione di seconda serie nazionale, ndr) delle mattatrici con 12 punti. Top-scorer di tutto l’incontro è la lituana Monika Salkute con 16 palloni messi a terra, di cui 2 muri-punto che vince il duello a distanza con la pariruolo Bracchi, la quale non le impedisce con i suoi 13 punti di ritirare il premio Mvp del match.

Da parte ospite niente male la prova di Serena Moneta che supera il 75% di ricezione e va poco sotto la doppia cifra in termini di punti (8). Ma da registrare anche è la partita di sostanza sfoderata da Maria Chiara Norgini che a fine incontro attesta il 94% di ricezione, di cui il 78% positiva. Purtroppo, per Marsala la squadra capitanata da Serena Zingaro ha disputato una partita solida, avendo il merito di rendersi da subito irraggiungibile, non dando modo alle sigelline di riaprire, oltre che i singoli set, la partita. Al limite, gestendo i finali di set, arrivando sempre con sei-sette punti di vantaggio, tirando un po’ il fiato con qualche ingresso dalla panchina come successo nel terzo set portando, a cambio palla riconquistato, alla linea del servizio sia essa Citterio, sia essa Bassi sia essa Rocca, ma spegnendo le poche fiammate azzurre sempre sul nascere.

Una partita quindi mai in discussione e sempre condotta dal primo all’ultimo punto dalla squadra di Gianfranco Milano. Eccetto che all’inizio del secondo set con Marsala che ha messo il naso davanti per il 5-6. Aspettando gli altri risultati, in generale una giornata negativa per la Seap-Sigel Marsala che oltre al cospicuo gap da recuperare sul quinto posto che significherebbe salvezza ha il disturbo e la concorrenza di Assitec Sant’Elia che la precede di tre punti (20 della compagine frusinate contro i 17 attuali racimolati da Marsala). Il sestetto di partenza nel concentramento del Centro Sportivo “Al Bione” inviato in campo da Buonavita: Salkute opposta a Ghibaudo; schiacciatrici Bulovic e Moneta; centri Guarena e Frigerio; libero Norgini.

Prossimo incontro sarà casalingo contro Emilbronzo 2000 Montale di capitan Fronza domenica 2 aprile 2023.

IL TABELLINO

Orocash Picco Lecco-Seap Sigel Marsala: 3-0 [25/19; 25/17; 25/17]

Orocash Picco Lecco: Giroldi 1, Bracchi 13, Lancini 6, Zingaro 9, Tresoldi 12, Piacentini 12, Bassi, Citterio, Rocca. ne Albano, Marmen, Casari (L). Coach: Gianfranco Milano. vicecoach: Matteo Marongiu.

Bonvicini (L) 81% ricezione (72% ++)

Seap Sigel Marsala:Salkute 16, Ghibaudo 4, Moneta 8, Bulovic 7, Frigerio 2, Guarena 3, Garofalo. ne. D’Este, Szucs. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

Arbitri: Rachela Pristerà di Torino e Paolo Scotti di Cremona.

Mvp: Martina Bracchi (Orocash Picco Lecco)

Classifica Pool Salvezza, 4^giornata

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 12); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 15); Orocash Lecco 30 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (5 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 21).