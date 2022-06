Andrea Raso continua la sua avventura con l’Avimecc Modica

"Questa stagione si prospetta sicuramente impegnativa"

Una conferma che ci si aspettava per l’Avimecc Volley Modica è quella di Andrea Raso, che nella scorsa stagione aveva già accettato di firmare un biennale e che adesso ha confermato la sua volontà di restare a Modica.

Raso è alla sua quinta stagione con la maglia della società modicana, arrivato in B, ha vissuto il passaggio in A3 e giocato le tre stagioni della società in questa serie, pronto a viverne ancora un’altra.

La sua permanenza era pressoché scontata e proprio in questo senso si è espresso il ragazzo: “Sapere di poter rimanere due anni a Modica è stato per me motivo di orgoglio.La stagione che ci prepariamo a vivere era già tra i miei pensieri sin dall’anno scorso. Proprio per questo spero che la voglia che continua a salire valga l’attesa prima di ricominciare a lavorare. Questa stagione si prospetta sicuramente impegnativa, dato che ogni anno questa categoria è in continuo sviluppo e tutte le squadre cercano di trovare il migliore assetto. A prescindere da ciò, sono contento per la riconferma dello staff che saprà senza dubbio fare il proprio lavoro e metterci nelle giuste condizioni per essere competitivi al massimo”.

Infine si sofferma su coloro che più di tutti sostengono la squadra: “Ci tengo a salutare i nostri tifosi che ogni anni vengono a sostenerci. Sono sicuro che quest’anno sia motivo di spettacolo, ci sarà da divertirsi!”