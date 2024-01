Il nuovo anno si apre con un incidente mortale: perde la vita un 26enne

I Vigili del fuoco hanno estratto la vittima dalle lamiere

PIANO TAVOLA (CATANIA) – È un tragico inizio d’anno sul fronte degli incidenti sulle strade. La notte scorsa un 25enne ha perso la vita dopo che la sua auto, si tratta di una Peugeot 107, sarebbe andata a centrare in pieno il guard-rail in via Valcorrente: siamo a Piano Tavola, nella porzione di territorio di Belpasso. Con il giovane viaggiava un altro ragazzo, un 26enne trasportato d’urgenza al nosocomio catanese del Cannizzaro.

Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre dalle lamiere la vittima. Sulla ricostruzione della tragedia, indagano i carabinieri della Stazione belpassese.