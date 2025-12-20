Libera aveva sollevato il caso. La replica dei legali

PALERMO – Al termine dei controlli sulla sicurezza, avviati dalle istituzioni, il concerto previsto per questa sera a Venosa (Potenza) e che avrebbe visto come protagonista il cantante palermitano Daniele De Martino, non si farà.

Lo hanno comunicato gli organizzatori, attraverso un post su Facebook, nel quale è stata annunciata la “breve chiusura temporanea del locale e l’annullamento di tutti gli eventi in programma”. I biglietti già acquistati – hanno comunicato – saranno interamente rimborsati. Stando a quanto raccolto, tra le autorizzazioni amministrative per il locale è risultata mancante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).

Nei giorni scorsi, il “Coordinamento Libera Basilicata” e il presidio “Libera Vulture Alto Bradano” in una nota avevano giudicato “inaccettabile e perfino pericolosa la presenza del cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino per via dei testi delle sue canzoni che inneggiano alla criminalità ed istigano alla delinquenza”.

Gli avvocati dell’artista (all’anagrafe Agostino Galluzzo), Immacolata Romano e Giuseppe Milazzo, avevano replicato al documento di Libera con una nota nella quale evidenziavano come “nessuno dei testi che fanno correntemente parte del palinsesto di Daniele De Martino inneggiano alla criminalità e alla mafia”.