Giunto alla terza edizione, in memoria di un eroe della Resistenza

CATANIA – Martedì prossimo sarà assegnato il premio “Nino Giuffrida Condorelli”, quest’anno alla terza edizione, istituito dall’ Anpi Misterbianco “Orazio Costorella” con il patrocinio della Città di Misterbianco.

Il riconoscimento andrà a due siciliani eccellenti: la poetessa e scrittrice Maria Attanasio e il giornalista e inviato speciale di “Avvenire”, Nello Scavo. Sarà consegnato un premio alla memoria di Turi Gennaro, già amatissimo sindaco di Misterbianco.

I premi alle scuole

In concomitanza con l’assegnazione della terza edizione del Premio “Nino Giuffrida Condorelli” saranno anche premiate le scuole cittadine che hanno scelto di partecipare e cioè gli istituti Leonardo da Vinci, Padre Pio da Pietralcina, Aristide Gabelli, Pitagora.

Gli studenti hanno lavorato nelle loro classi per saperne di più sulla Resistenza e gli I.M.I. La manifestazione si terrà nell’Auditorium Nelson Mandela dalle 9 alle 12,30 in onore e memoria dell’ex internato militare italiano.

La figura di Nino Giuffrida Condorelli

Fu deportato a Standgard per oltre 20 mesi, eroe della Resistenza senza armi, poeta e artista, la cui medaglia d’onore al merito civile venne riconosciuta il 27 gennaio 2016, in occasione della “Giornata Internazionale della Memoria” istituita dall’ONU per ricordare la più famosa liberazione di un lager nazista, Auschwitz.

L’Anpi e le famiglie Condorelli Giuffrida e i loro discendenti, curano dal 2023 l’attribuzione del riconoscimento onorario a personalità che attraverso l’arte, la creatività, la sensibilità sociale ai diritti umani diffondono valori e principi di solidarietà, pacifismo, antifascismo.

L’Anpi, sezione Costorella

Nino Giuffrida Condorelli scelse di non passare dalla parte tedesca e combattere nella Wehrmacht o con le SS, dopo l’8 settembre 1943. Pagò cara questa sua scelta di libertà con una prigionia durissima, diventando un internato militare. Tornò a casa diventando un convinto pacifista.

Ad assegnare i premi saranno i componenti del direttivo e della presidenza dell’Anpi sezione “Orazio Costorella”. La manifestazione sarà condotta da Rosa Maria Di Natale e Antonio Biuso.