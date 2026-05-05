L'uomo lascia la moglie e due figli piccoli

Si ferma per prestare soccorso ad alcuni automobilisti e perde la vita. È morto così a Roma, all’alba del 3 maggio 2026, un 35enne investito sul Grande Raccordo Anulare. La vittima, Antony Josue, voleva aiutare gli occupanti di una Fiat Cinquecento rimasta sulla carreggiata dopo un incidente.

Secondo la ricostruzione, il 35enne si trovava sul posto insieme a un collega, rimasto illeso. In quel momento è sopraggiunta una Mercedes guidata da un giovane di 21 anni. L’auto lo ha investito, per poi schiantarsi contro il veicolo già coinvolto nell’incidente.

Il giovane alla guida è stato trasportato con ferite gravi al Policlinico Tor Vergata. Sarà sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Nei suoi confronti si procede per omicidio stradale.

Il padre morì nello stesso tratto di strada

Il dramma è avvenuto nello stesso tratto di strada in cui, dieci anni prima, aveva perso la vita il padre della vittima. Angelo Josue era stato investito da un automobilista dopo essere caduto dalla moto ed era stato poi travolto da altri veicoli. Il responsabile, un 47enne, era stato identificato e arrestato.

Chi era Antony Josue morto in un incidente

Antony Josue lavorava da circa un anno per la società di vigilanza Security Roma management. Il titolare lo ha ricordato come “un dipendente modello: puntuale, capace e gentile con i colleghi. È terribile. In 30 anni non mi era mai successa una cosa del genere. Ci stringiamo alla famiglia”. Il 35enne aveva iniziato il turno alle 22 e lo avrebbe concluso alle 6.30.

Residente a Roma, Antony Josue era sposato dal 2018 e aveva due figli piccoli. La moglie lo ha descritto come “un uomo solare e altruista”. I due si erano conosciuti nel 2017, un anno dopo la morte del padre del 35enne.

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