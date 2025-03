Tragedia a Cruillas, 63enne cade dal balcone e perde la vita

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

PALERMO – Tragedia nel quartiere Cruillas di Palermo. Un uomo di 63 anni, Salvatore Palazzolo, questa mattina, giovedì 6 marzo, è caduto dal balcone della sua abitazione, in piazza Lampada della Fraternità. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con diverse ambulanze, ma al momento del loro arrivo per l’uomo, di professione collaboratore scolastico, non c’era più nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma sembra che il 63enne fosse uscito presto dalla propria abitazione dimenticando le chiavi in casa e per rientrare avrebbe tentato di scavalcare il balcone. Una operazione rischiosa, nel corso della quale avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo la vita. Gli agenti di polizia, arrivati sul luogo della tragedia, stanno ascoltando i parenti e cercando di capire se ci sono dei testimoni che possano confermare la dinamica.