Anziano morto a Messina, un vicino fermato per omicidio

Un catanese accusato di aver ucciso Mario Molinaro, un altro indagato per favoreggiamento

MESSINA – Un vicino di casa fermato con l’accusa già formalizzata di omicidio. E un altro indagato con l’ipotesi di favoreggiamento. È la svolta, pubblicata dalla Gazzetta del Sud, nelle indagini sulla morte del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita in una delle case di Fondo Saccà del progetto Capacity tre giorni fa, sembra con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo.

Gli investigatori della squadra mobile dopo i sopralluoghi e gli accertamenti hanno fornito un quadro indiziario che alla sostituta procuratrice Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di due dei vicini di casa di Molinaro. La magistrata ha iscritto nel registro degli indagati due persone: solo per uno, un 63enne catanese, ha fatto scattare il fermo con l’ipotesi di omicidio. L’uomo è stato interrogato in Questura alla presenza del magistrato e del suo difensore, l’avvocato Antonio Centorrino.

Ma in questa storia c’è un altro indagato, per il quale la pm Spiri allo stato ipotizza solo il favoreggiamento. E’ un catanese di 76 anni assistito dall’avvocato Giovanni Calamoneri. Resta ancora da chiarire l’eventuale movente. Per oggi la pm Giorgia Spiri ha convocato tutte le parti per affidare l’incarico per l’autopsia, che chiarirà come è morto Molinaro.

Sulle prime si era arrivati a ipotizzare il suicidio, una tesi che però è stata smontata dopo poche ore dagli uomini della squadra mobile che hanno cominciato a sentire i vicini di casa della vittima e i suoi familiari. La polizia, dopo la scoperta del cadavere, ha anche acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. In una delle casette del progetto Capacity, il 73enne viveva da solo. Tre giorni fa i vicini di casa, dopo aver provato a chiamarlo, non avendo ottenuto risposta, si sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme. Che ha portato alla tragica scoperta, con l’arrivo degli agenti delle Volanti e poi dei colleghi della Squadra Mobile.