Anziano ucciso dal suo pitbull: stava cercando di calmarlo

Il cane ha reciso l'arteria femorale del suo padrone, senza lasciargli scampo

È stato ucciso dal suo pitbull mentre cercava di separarlo da un altro cane con cui stava litigando. Franco Traversa, 85 anni, ex macellaio in pensione di Pozzolo Formigaro in provincia di Alessandria, è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza nella casa di famiglia, mercoledì pomeriggio.

Il cane ha reciso l’arteria femorale dell’uomo, che era stato preso a morsi anche al volto. I carabinieri di Novi Ligure adesso stanno indagando sull’accaduto.

Da un primo racconto sembra che l’uomo sia intervenuto per calmare i cani che si stavano azzuffando davanti al suo cancello. Tra le mani Franco Traversa aver un bastone che voleva utilizzare per sperare i cani.

Il pitbull si è girato velocemente verso il proprio padrone azzannandogli l’arteria femorale, provocandogli un veloce dissanguamento. Non sarebbe finita lì perché l’animale avrebbe ancora infierito contro il pensionato mordendolo sul volto.

Per Franco Traversa non c’è stato più nulla da fare, malgrado fossero intervenuti alcuni passanti nel tentativo di distogliere la furia del cane dalla vittima. Quando sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118, il pensionato era già morto.