Sono 7 i capoluoghi coinvolti

I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna.

Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15.

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.