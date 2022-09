Applicativo per semplificare le pratiche al Suap, stabilito il cronoprogramma

Questa mattina l'incontro tra i tecnici di Infocamere, i vertici della Sispi e gli assessori Forzinetti e Tirrito

PALERMO – Stamattina, presso gli uffici del SUAP, durante una riunione congiunta con i rappresentati della Camera di Commercio, i tecnici di Infocamere ed i vertici della Sispi insieme agli assessori competenti, Forzinetti e Tirrito, è stato definito il cronoprogramma che porterà, entro ottobre, all’attuazione dell’applicativo, nato per facilitare le attività di front office con lo scopo di “migliorare tempi e modalità del procedimento di avvio di attività imprenditoriali, nonché promuovere l’attuazione di misure di semplificazione amministrativa per il sistema d’impresa”.

Il tutto verrà messo in campo su una piattaforma governativa denominata impresainungiorno.it. In moltissime città d’Italia, il sito funziona perfettamente, il comune di Palermo invece è ancora fermo nonostante un protocollo firmato nel lontano 2020 e mai attuato.

“Sin dal mio insediamento ho subito ripreso i contatti con i partner interessati al progetto che fino ad adesso, in mancanza di un coordinamento tra gli uffici e gli assessori precedenti, era rimasto bloccato. Il portale progettato da Infocamere, che attualmente gestisce la maggior parte dei comuni, sta dando ottimi risultati in termini di semplificazione amministrativa per gli utenti, ed è incredibile che una cittá come Palermo dopo due anni ancora non sia in linea agli altri comuni. Domani i tecnici di Infocamere rilasceranno delle utenze ai responsabili dei vari uffici del SUAP in modo da poter testare il sistema, che su molti servizi sarà in grado di essere operativo entro ottobre”, dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

“Continua il processo di sburocratizzazione e semplificazione amministrativa di cui la città e tutti gli imprenditori hanno bisogno” conclude.

“Sono soddisfatta della sinergia tra i nostri uffici che finalmente attueranno un protocollo fermo da anni, l’Amministrazione deve essere al passo con le esigenze degli imprenditori. Insieme all’Assessore Forzinetti abbiamo anche coinvolto consulenti esterni che a titolo gratuito aiuteranno i nostri uffici a rendere operative le modifiche necessarie”, dichiara l’assessore all’Innovazione, Antonella Tirrito.