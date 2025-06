Aragona, in fiamme elettrodomestici e rifiuti speciali: 51enne denunciato

Intervento dei vigili del fuoco, indagini dei carabinieri

ARAGONA – Deve rispondere del reato di violazione della normativa in materia ambientale un 51enne di Aragona (Agrigento), sorpreso dai carabinieri mentre, su un’area privata, bruciava rifiuti speciali, tra cui elettrodomistici di grandi dimensioni, materiale plastico, materassi e carcasse di mobili.

Aragona, 51enne denunciato

I militari sono intervenuti dopo avere avvistato, lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, in territorio comunale di Aragona, una densa colonna di fumo nero che si sprigionava in prossimità di un’abitazione privata.

Temendo che ci fossero persone in pericolo, hanno raggiunto tempestivamente il luogo interessato, trovandovi l’uomo intento a smaltire, tramite combustione illecita, i rifiuti speciali in questione.

Il rogo ha generato l’emissione di fumi potenzialmente nocivi per la salute pubblica e l’ambiente circostante.

Dopo l’identificazione il 51enne è stato denunciato alla procura della Repubblica