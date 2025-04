Inutili i soccorsi del 118

ARCADE (TREVISO) – Incidente mortale ad Arcade, in provincia di Treviso. Un’auto si è schiantata contro un muro e nello scontro ha perso la vita un 22enne che viaggiava sul sedile posteriore. Feriti il conducente e il passeggero che viaggiava sul sedile anteriore.

La vittima si chiamava Davide Corrazzin, di Arcade, mentre sono rimasti feriti C. B., 20 anni e D. Z., 23 anni, ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I tre giovani stavano viaggiando in via Roma su una Fiat Punto quando in una curva a sinistra l’auto ha sbandato finendo contro un muretto di un’abitazione. Il mezzo si è ribaltato ed è finito in una scarpata.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti trasportati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Per Davide Corrazzin, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.