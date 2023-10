Aree food per i camion dei panini, la proposta di Maurizio Mirenda

La nota del capogruppo della Nuova DC

CATANIA – Realizzare delle aree food per i camion dei paninari a Catania: è la proposta del consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC. L’argomento, scrive Mirenda in una nota, è già stato affrontato nel 2014, ma allora non ci furono le condizioni politiche per concretizzarlo.

Nella seduta di ieri della undicesima commissione Attività Produttive, nella quale era presente anche l’assessore al ramo Giuseppe Gelsomino, Mirenda, anche come vice-Presidente della commissione, ha sollevato la questione e riproposto la realizzazione di “Aree Food – Paninari”. La proposta è stata accolta dall’assessore e dal presidente della undicesima commissione Antony Manara, che hanno apprezzato l’idea e condiviso l’obiettivo.

Aree food a Catania, la proposta

“Nello specifico – spiega Maurizio Mirenda – si tratterebbe di individuare degli spazi comunali, spesso abbandonati, dove allocare questi camion dei paninari, i cui esercenti dovrebbero realizzare delle aree a verde e ludiche per bambini, dotarle di servizi igienici, e mantenere il sito impeccabile sotto il profilo igienico-sanitario”.

“Ciò consentirebbe da un lato – continua il consigliere – di sgravare l’amministrazione comunale dal bonificare queste aree, spesso oggetto di discariche, e dall’altro contingentare e delimitare la presenza di questi mezzi in spazi specifici. Oltretutto, sarebbe auspicabile creare delle zone Street Food, facilmente individuabili e di attrazione per i catanesi e i turisti”.

“In realtà – conclude Mirenda – a Catania esistono già delle aree con tanti camion dei paninari; queste andrebbero attrezzate a dovere ed inserite in un piano viario particolareggiato per evitare disagi alla circolazione stradale e migliorarne la fruizione. Ovviamente, tutto questo dovrà essere sottoposto al vaglio degli organi competenti, per trovare una soluzione sostenibile per tutti”.