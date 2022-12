Argentina campione, la festa costa cara

Cinque milioni in piazza.

Negli oceanici festeggiamenti organizzati a Buenos Aires per i calciatori argentini vincitori dei Mondiali in Qatar, almeno 18 persone sono rimaste ferite, sei delle quali con conseguente trasferimento in ospedale. Tra i vari episodi, due tifosi, seduti con le gambe sul parapetto di un ponte, hanno cercato di saltare all’interno dell’autobus scoperto sul quale viaggiavano Messi e compagni e, se uno dei due è riuscito nell’impresa, l’altro ha sbattuto violentemente contro la parte posteriore dell’automezzo, finendo sull’asfalto ed subito soccorso dai presenti. Secondo i primi dati sono circa 5 milioni i tifosi scesi in piazza per festeggiare il titolo. (ansa)