Aricò: “Il Sicilia Express è stato un successo, grazie di cuore” VIDEO

L'iniziativa per contrastare il "caro voli"

PALERMO – “È stato un viaggio emozionante, ci avevamo visto giusto. Il Sicilia Express ha permesso a tanti Siciliani di poter ricongiungersi con le proprie famiglie per le festività natalizie.

Sin da Torino, insieme al grande Salvo Piparo, si è narrata la storia della nostra regione, a Milano, Parma e Bologna altri ragazzi, famiglie con bambini e coppie di anziani hanno riempito i vagoni messi a disposizione da Treni Turistici”.

Il Sicilia Express

A parlare è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. L’intervento (anche video) è legato al viaggio natalizio voluto dalla Regione siciliana che ha messo in vendita 500 biglietti per il treno nato con l’obiettivo di contrastare il “caro voli”. Un modo per permettere ai residenti in Sicilia di rientrare in casa per le festività natalizie. A costi contenuti.

Prosegue Aricò: “Le masterclass, i giochi di ruolo e la tombola insieme all’animazione di Claudio Casisa e Alessandro Enriquez, la musica insieme a Beatrice Quinta e Deborah Iorato hanno allietato tutti gli ospiti sino a tarda serata.

Infine: “È stato un successo, un successo grazie alla volontà del Presidente Schifani e del nostro governo di superare le polemiche e le strumentalizzazioni che non avevano colto il valore di un’iniziativa pensata come parte di un insieme di servizi per il rientro, e non come una soluzione unica.Lavoriamo per la Sicilia e per i siciliani. Da qui la decisione di mantenere per le prossime festività il Sicilia Express.

Grazie di cuore, buone feste”.