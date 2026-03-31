Armi e droga in casa, due arresti tra Catania e provincia

Sequestrati due Kalashnikov, una rivoltella, caricatori e proiettili

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, residente a San Pietro Clarenza, per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Nel capoluogo etneo, invece, è stato arrestato un 62enne che nell’abitazione, dove viveva insieme ai genitori, nascondeva nascondeva una pistola e oltre 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Si trattava di otto chilogrammi di marijuana, un 1,7 chili di hashish e 350 grammi di cocaina.

A Gravina di Catania i militari hanno trovato e sequestrato due fucili d’assalto tipo Kalashnikov, una rivoltella calibro 38, caricatori e numerosi proiettili. Il 38enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.