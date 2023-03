Arrestati due piromani: avevano appena incendiato un’auto

I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e sono riusciti ad individuare gli autori dell'incendio

I carabinieri della stazione di Ficarazzi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne e un 31enne, entrambi palermitani, con l’accusa di incendio di autovettura.

I militari chiamati in piena notte dalla centrale operativa della compagnia di Bagheria sono intervenuti in via Vivona dove poco prima due persone avevano appiccato il fuoco all’autovettura parcheggiata di una donna.

Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare gli autori dell’incendio, bloccati a bordo della vettura con la quale erano fuggiti.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip e per entrambi è stato disposto il divieto di dimora a Ficarazzi e l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.