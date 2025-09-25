Arrestato latitante nel Siracusano: trovate armi da guerra nel covo

Operazione della polizia

SIRACUSA – La polizia ha arrestato a Lentini un latitante di 35 anni, ricercato da un anno: nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla procura generale presso la corte di appello di Catania. (foto d’archivio)

Arrestato latitante nel Siracusano

L’uomo deve scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per alcune rapine ai danni di anziani. Gli investigatori lo hanno trovato in un nascondiglio creato ad arte collegato con un altro appartamento a disposizione di un familiare tramite un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato in una finta parete, 2 kalashnikov (e sei caricatori), 2 pistole semiautomatiche, 1 revolver, 1 pistola ad aria compressa, 1 fucile a pompa calibro 12, 100 cartucce calibro 6.35, 8 cartucce 377 magnum e altre 329 cartucce di vario calibro. Nel covo anche numerose apparecchiature informatiche che servivano, oltre a un sistema di videosorveglianza, oltre a smart TV e console per videogiochi.