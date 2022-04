Arrestato per tentata estorsione: scarcerato dal Riesame

Accolto il ricorso della difesa.

CATANIA – Salvatore Mascali è stato arrestato – assieme ad altri due (di cui uno già con precedenti per mafia) – con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta dei carabinieri è partita dalla denuncia dal titolare di una pizzeria che sarebbe stato vittima di minacce (anche di morte) per il pagamento di una somma. Una cifra che sarebbe stata relativa all’attività per il rilascio della certificazione HCCP resa dall’azienda dell’indagato.

Mascali è stato rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame dopo il ricorso del difensore, l’avvocato Andrea Gianninò che ha portato in udienza tutta l documentazione per attestare il servizio reso alla parte offesa dalla ditta del suo assistito. La difesa che attende di leggere le motivazioni del collegio ritiene che il reato – per lo più – debba essere riqualificato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni.