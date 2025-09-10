Arrestato un 19enne dopo un folle inseguimento tra le vie di Altarello

Bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un pregiudicato di 19 anni dopo un inseguimento tra le strade di Altarello. Tutto è iniziato nei pressi di viale Michelangelo, quando una pattuglia ha notato uno scooter con a bordo due persone che dopo aver visto l’auto dei militari ha effettuato una manovra azzardata.

Dopo una breve attività di ricerca il ragazzo è stato individuato da un’altra pattuglia vicino la sua abitazione. Ma nonostante l’alt ha cercato di eludere il controllo dando il via ad una fuga per le vie del quartiere di Altarello. Il 19enne è stato bloccato dai carabinieri e perquisito. Nel sottosella dello scootr è stato trovato un giravite a taglio lungo di 36 centimetri, nascosto negli slip del 19enne, è stata trovata una presa O.b.d., un dispositivo utilizzato per azzerare le centraline delle auto e accenderle senza chiave.

Tutto il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo.