Vittoria, scattano tre arresti per il sequestro del 17enne

Operazione della polizia

VITTORIA (RAGUSA) – Tre arresti per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria (Ragusa) nel settembre scorso. Gli indagati sono in carcere.

L’operazione della polizia

In azione i poliziotti della squadra mobile iblea, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria, con il coordinamento della Direzione centrale anticrimine. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Dda etnea. L’accusa principale per i tre indagati è di sequestro di persona a scopo di estorsione ma per i magistrati catanesi si ipotizzano anche i reati di furto aggravato, porto e detenzione di armi da fuoco.

La vicenda

Il 17enne fu rapito a Vittoria nella tarda serata di giovedì 25 settembre da un commando armato fuggito poi a bordo di una Panda. Il giovane fu rilasciato poi dopo meno di 24 ore. Il ragazzo, figlio un commerciante del settore ortofrutticolo, era stato prelevato da due uomini arrivati su un’auto e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. Nicosia era stato rilasciato la sera dopo il rapimento senza che – dissero gli inquirenti – fosse stata richiesta una somma di denaro per la liberazione.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA