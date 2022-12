Furto di un box doccia a Sant’Agata Li Battiati, un arresto

I militari del nucleo radiomobile di Gravina hanno arrestato in flagrante un ragazzo di 23 anni, mentre si cerca il complice

Sarebbe andato a fare la spesa a costo zero, rubando un box doccia e attrezzi vari in un cantiere edile a Sant’Agata Li Battiati, in via Turi Ferro. Per questo i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania lo hanno arrestato in flagrante. È stato arrestato per furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale un ventitreenne.

È avvenuto ieri sera. Attorno alle 22 è giunta al 112 una chiamata da parte di una società di vigilanza che aveva notato il furto. E militari, giunti sul posto, hanno notato subito una Mini Cooper ferma davanti all’ingresso di un cantiere, con due uomini che vedendoli sono scappati. Uno dei due, il ventitreenne, è stato bloccato. L’altro è riuscito a fuggire.

L’arrivo del responsabile del cantiere, poi, ha permesso ai militari di fare il punto della situazione scoprendo che in due si erano introdotti all’interno del cantiere per rubare i materiali a loro necessari, interrotta però dal loro arrivo imprevisto. La refurtiva sino a quel momento “racimolata” dai due, attrezzi ed un box doccia, è stata riconosciuta e quindi riconsegnata al legittimo proprietario. Il ventitreenne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la convalida dell’arresto, pur a piede libero.