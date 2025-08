Arriva a Piana degli Albanesi, “L’amore che ho” nel luogo che ha ospitato il set e ne ha costituito una delle locations principali.

Il film di Paolo Licata, che racconta la storia di Rosa Balistreri, sarà proiettato giovedì 7 agosto, alle 20,30 presso il Quartiere Sheshi di Piana degli Albanesi.

Dopo il successo riscosso nei mesi scorsi a livello nazionale, il film di Paolo Licata, “L’amore che ho”, approda in nel luogo da cui tutto è iniziato.

Piana degli Albanesi è stata la principale location delle riprese del film e anche la prima in assoluto, poiché il primo ciak è stato battuto proprio nella parte antica del paese.

L’ingresso alla proiezione è gratuita

“L’amore che ho” è un film di Paolo Licata il quale, oltre a curarne la regia, ne firma anche la sceneggiatura insieme a Maurizio Quagliana, Heidrun Schleef e Antonio Guadalupi.

L’opera è arricchita dalla splendida colonna sonora di Carmen Consoli e si avvale di un cast d’eccezione: Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Vincenzo Ferrera, Tania Bambaci e Anita Pomario.

Il film è liberamente tratto dal libro “L’amuri ca v’haiu” di Luca Torregrossa.

Dopo essere stato presentato con successo al 42° Torino Film Festival, “L’amore che ho”, ripercorre i drammi e le gioie di un’autentica leggenda della canzone popolare siciliana, Rosa Balistreri. Il film offre uno sguardo nell’anima e nell’incredibile destino di questa artista, che è stata non solo simbolo del Mezzogiorno ma anche una cantautrice che ha militato in prima linea per i diritti dei lavoratori, contro la mafia e a favore dell’emancipazione femminile, in un periodo storico cruciale per l’Italia e per il mondo intero.

L’amore che ho è una produzione Dea Film e Moonlight Pictures, con il contributo della Sicilia Film Commission e del Ministero dei Beni Culturali.

All’evento sarà presente il regista Paolo Licata, parte del cast e Pino Apprendi dell’Associazione Conca d’oro coorganizzatore dell’evento con il comune di Piana degli Albanesi e l’associazione Bashkë.

“Apriamo la rassegna delle proiezioni di Agosto con un capolavoro del regista Paolo Licata che ha avuto come location il nostro comune che durante le riprese ha trasformato i nostri quartieri in Cinecittà.

Sempre al lavoro per la promozione di Piana degli Albanesi – Hora e Arbëreshëvet” ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta