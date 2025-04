Arriva il FantaPapa, come funziona il gioco sul Conclave

Tantissime iscrizioni in pochissimi giorni

ROMA – Il Fantacalcio è uno dei giochi più amati da chi segue il calcio, negli anni si è aggiunto il FantaSanremo e adesso è arrivato anche il FantaPapa. Il “gioco” per prevedere chi sarà eletto al soglio pontificio a partire da inizio maggio come successore di Papa Francesco.

Chi giocherà al FantaPapa dovrà schierare una formazione calcistica con undici cardinali titolari, bonus e malus, punti in più da guadagnarsi anche dopo la fumata bianca del Conclave nelle maniere più svariate e strane. In palio “la gloria eterna”, scrivono gli ideatori Mauro Vanetti e Pietro Pace.

Quando e come iscriversi al FantaPapa

L’iscrizione online al FantaPapa e la creazione di leghe tra amici dovrà avvenire tassativamente entro l’extra omnes, il momento in cui i cardinali si chiudono per la prima volta nella Cappella Sistina e – dopo i giuramenti di rito – danno il via alle votazioni per eleggere il nuovo vescovo di Roma. Una volta fatto il login nella piattaforma, l’utente sarà accolto da una grafica che è una via di mezzo tra cartoon e retrò, in cui saranno spiegati i passaggi da seguire.

Il primo passo per tutti i giocatori del FantaPapa è ovviamente schierare i porporati sul campo di gioco. Una sorta di 4-3-3 calcistico con nove cardinali “papabili”, una punta di diamante (“il più papabile”) e un portiere “ineleggibile”. Per proteggere le porte della Cappella Sistina bisognerà infatti selezionare un porporato che si crede sia assolutamente improbabile venga scelto come successore di Papa Francesco.

Il calcolo dei punti del FantaPapa

Una volta scelta la formazione, bisognerà attendere che i punteggi si aggiornino di volta in volta. Ma come sono assegnati? Innanzitutto bisogna azzeccare il prossimo Papa: questo consentirà di guadagnare ben 500 punti, che saranno raddoppiati se è il capitano.

Saranno calcolati 50 punti aggiuntivi per ogni citazione dei cardinali scelti sull’agenzia Ansa o sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani. Bisognerà poi selezionare dei porporati “Jolly”, che guadagneranno punti solo in base alla nazionalità, cioè qualunque cardinale di quella nazionalità venga menzionato dagli organi di stampa consegnerà punti a tutti i suoi connazionali (che prenderanno 25 punti, contro i 50 di chi è citato direttamente). Questi punteggi saranno comunicati sulla pagina Instagram ufficiale del gioco.

I punti aggiuntivi

Per accumulare altri punti sarà possibile fare semplici puntate – ovviamente giocose e gratuite – su una vastissima gamma di altri eventi.

Tra queste dopo quante fumate nere arriverà quella bianca, in che caso grammaticale sarà annunciato il nuovo pontefice, l’ordine religioso di provenienza del Papa, il nome scelto, con quali parole aprirà e chiuderà il suo primo discorso ai fedeli di piazza San Pietro. Ma anche se sarà poliglotta o se indosserà gli occhiali. Il tutto facilitato dall’intelligenza artificiale, che aiuta a intercettare le citazioni sui quotidiani. Un gioco che in soli due giorni ha raccolto oltre 3mila adesioni ma sembra destinato a crescere.

