Ars, manovra ter, scatta la ‘tagliola’: che cos’è DIRETTA VIDEO

PALERMO – Quattordici articoli da discutere e votare con un migliaio di emendamenti in agguato, più gli interventi di ciascun deputato. La maggioranza agita la ‘tagliola’ contro ‘l’ostruzionismo delle opposizioni’: uno strumento che ‘ferma’ la discussione in presenza di emendamenti ripetitivi, per accorciare i tempi. DIRETTA VIDEO

Scatta la tagliola

Per la prima volta all’Assemblea siciliana regionale scatta la tagliola, come anticipato da LiveSicilia.it. Si tratta dello strumento previsto dal regolamento parlamentare che permette di velocizzare il voto d’aula, impedendo di fatto gli interventi dei deputati sulle norme in esame.

A fare leva sul regolamento per accelerare la votazione dei 15 articoli della manovra ter – rallentata dall’ostruzionismo delle opposizioni – è stata la maggioranza che ha votato per la tagliola in conferenza dei capigruppo, col voto contrario di Pd e M5s. Il governo Schifani punta a incassare il voto finale sulla manovra di circa 400 milioni di euro, entro il pomeriggio di domani. Nel pomeriggio, il presidente della Regione dovrebbe intervenire in Aula

Art. 2: i fondi all’editoria

Intorno alle 12.15 ricomincia la seduta dopo la pausa. Intervento iniziale di Antonello Cracolici, componente della commissione Antimafia del Pd. Prende la parola Mario Giambona, che commenta la norma sui fondi all’editoria, in corso di esame: “Dovrebbe essere applicato il contratto collettivo nazionale di categoria ai giornalisti e vorremmo capire cosa sia il ‘notiziario regionale’, è una norma che non ha nulla di urgente”.

Fabio Venezia del Pd parla di un “articolo paradigmatico di come vengono affrontate le cose – dice riferendosi alla norma sui contributi agli editori – la Sicilia non ha una legge di riferimento sulle biblioteche, sul sostegno all’editoria e sulla promozione del libro. Gli importi sono inadeguati, la Sicilia è fanalino di coda negli indici di lettura. C’è una crisi che dopo il covid si è abbattuta sulle testate cartacee e oggi anche su quelle online. Noi chiediamo di aumentare le risorse”.

Nuccio Di Paola, vicepresidente vicario dell’Ars del M5s, chiede “come mai questo articolo sia presente oggi nella manovra e invece quelle sugli Asacom e sui precari dei consorzi di bonifica, non ci sono. L’assessore Dagnino dovrebbe farci capire perché questo articolo non possa essere approvato a settembre”.

Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, spiega che “l’articolo non nasce per accontentare qualcuno, ma coinvolgento l’ordine dei giornalisti, la stampa parlamentare. In commissione Bilancio è stata avanzata la proposta di inserire alcuni articoli sui lavoratori dei consorzi di Bonifica e gli Asacom. È stata la commissione Bilancio a impedire questo inserimento. È volontà del governo l’inserimento di nuovi articoli proprio sugli Asacom e i consorzi di bonifica. Il mio appello è, anziché andare avanti con emendamenti su capitoli di un euro, volete sedervi con la maggioranza per migliorare questo testo, che è migliorabile? Noi vogliamo dare un esempio ai siciliani, questa legge è migliorabile e accettiamo il vostro contributo”.

Angelo Cambiano, del M5s, propone di discutere bene di questa misura e rinviarne l’approvazione a settembre. Carlo Gilistro, del M5s, spiega che si tratta di una “norma vitale”. “L’antidoto a quello che sta accadendo nel mondo è la cultura e l’anello mancante è l’editoria in tutte le sue forme. Credo che i fondi che stiamo mettendo siano insufficienti. Ci sono ombre che vanno chiarite, bisogna inserire l’educazione digitale ai genitori, per questo diciamo di rinviarla a settembre”.

Il presidente Gaetano Galvagno ha sospeso la seduta per la riunione dei capigruppo.

L’avvio dei lavori

Una seduta lampo, quella delle 10.30, giusto il tempo per approvare il rendiconto dell’Ars. Il presidente Gaetano Galvagno ha sospeso per la commemorazione del procuratore Gaetano Costa, del vice questore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia nel 1980 e nel 1985. I lavori per la manovra ter sono stati rinviati alle 11.45.

La maratona all’Ars

Continua la maratona all’Ars, nel secondo giorno della manovra ter. L’intero pomeriggio di ieri, dedicato prima alla discussione generale, poi all’approvazione soltanto del primo articolo sui fondi destinati alla protezione civile, ha acceso gli animi dell’opposizione.

Il muro contro muro con la maggioranza potrebbe continuare anche oggi.

Ars, Geraci (Lega): “Vogliamo portare a casa la manovra”

“La strategia è quella di portare a casa la manovra – spiega Salvo Geraci, capogruppo della Lega – oggi ci sarà la conferenza dei capigruppo intorno alle 13.00 e se continua l’atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, la maggioranza metterà in campo una legittima difesa, scatterà la tagliola, metteremo in votazione gli articoli con gli emendamenti evitando la discussione”. L’obiettivo è approvare la manovra in giornata o al massimo entro le 15 di domani.

“Da quando c’è Schifani – sottolinea Geraci – si approvano le finanziarie e i bilanci entro le scadenze, è passata un’era, c’è molta visione in queste manovre che ha fatto il presidente, c’è un sistema che sta andando a regime e c’è il 12% di Siciliani in più che parla bene di Schifani, la migliore performance in Italia”.

Pd ed M5s sul piede di guerra

L’opposizione continua ad annunciare battaglia. Sulla tagliola, Di Paola ha qualche dubbio: “Io non sono tanto convinto che possano togliere ai deputati la possibilità di intervenire sugli articoli, è una procedura che mina alla democrazia”.

“Hanno la necessità – continua il vicepresidente vicario del M5s – di approvare tutto entro stasera, domani parte della maggioranza potrebbe non esserci. Io trovo assurdo e surreale che mentre c’è un governo travolto dalle inchieste, loro puntino ad approvare una manovra di oltre 300 milioni di euro in soli due giorni d’aula. Chiederemo il voto segreto, ieri abbiamo chiesto i voti palesi, ma siamo pronti a chiedere i voti palesi e segreti su ogni emendamento e ogni articolo. Ci saranno all’incirca mille votazioni che chiederemo”.

“È il solito governo che interviene sulle emergenze – commenta Michele Catanzaro, capogruppo del Pd – avendo fatto una variazione di bilancio a sorteggio, gli articoli sono diventati 15 da 35. Interventi come quello sulla protezione civile, i dissalatori, sono interventi tampone – conclude Catanzaro – di un governo regionale senza programmazione”