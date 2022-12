Ars, De Luca: “Col M5s abbiamo agevolato l’elezione di Galvagno”

L'intervento del leader di Sicilia Vera a Sala d'Ercole

PALERMO – “Sicilia Vera, Sud chiama Nord e 5stelle hanno agevolato l’elezione del presidente Gaetano Galvagno. Non ho difficoltà a dirlo. Avevamo capito che c’era un grande momento di frizione all’interno della maggioranza non solo dentro questa aula, ma anche per quanto riguardava la formazione della giunta. Abbiamo sventato quella che doveva essere la notte dei lunghi coltelli, noi non abbiamo fatto altro che evitarlo. Abbiamo fatto la valutazione anche definendo l’intesa soddisfacendo la richiesta di Nuccio Di Paola che voleva fare il vicepresidente”.

Così il deputato e leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, intervenendo in aula nel dibattito, in corso, dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione, Renato Schifani.

“Noi siamo rimasti fuori dagli uffici di presidenza perché non abbiamo accettato il quadro che ci era stato proposto con la benevolenza di una certa parte della maggioranza. La stessa situazione si è presentata per il voto dei deputati-questori. Ci siamo rimasti male sul fatto che non era gradito il collega Ismaele La Vardera alla presidenza dell’Antimafia. Ho detto quindi teniamoci distinti e distanti. A tutti tocca essere ‘peones’ la prima volta. Il collega La Vardera ci sarà rimasto male. E ad Antonello Cracolici voglio dire che da parte nostra non ci saranno imboscate”.