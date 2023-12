Ars, ecco il nuovo ‘straccia bollo auto’: quali sono le riduzioni previste

Chi pagherebbe di meno

PALERMO- Nuovo straccia bollo auto. In commissione Bilancio all’Ars è stato approvato un articolo che prevede la riduzione del 10 per cento per chi è in regola con i pagamenti e ulteriore riduzione del 10 per cento per chi opera la domiciliazione bancaria del versamento. La norma è stata voluta dall’assessore regionale all’Economia Marco Falcone (nella foto).