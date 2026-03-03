Il deputato questore della Lega parla di un "investimento sulla sicurezza"

PALERMO – “La gratuità del trasporto pubblico locale per le Forze dell’Ordine e la polizia locale non è più rinviabile. È necessario procedere alla calendarizzazione del relativo disegno di legge”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Si tratta di un provvedimento di buon senso, che rafforza concretamente la sicurezza dei cittadini e riconosce il lavoro quotidiano di chi li tutela”.

Misura, per Figuccia, è investimento sulla sicurezza

“Il disegno di legge, già approvato in Giunta e attualmente assegnato alla IV commissione legislativa dell’Ars, deve essere inserito con urgenza all’ordine del giorno per avviarne l’esame – prosegue Figuccia -. Non possiamo lasciare in sospeso una misura che rappresenta un investimento diretto sulla sicurezza urbana e territoriale”.

Secondo Figuccia, la gratuità del trasporto pubblico locale non costituisce un privilegio, ma uno strumento operativo strategico. “Garantire alle Forze dell’Ordine la possibilità di utilizzare liberamente i mezzi pubblici significa aumentare la presenza visibile sul territorio, rafforzare la deterrenza e offrire un presidio costante soprattutto nelle aree più delicate della Sicilia”.

La richiesta: definire un cronoprogramma

Il deputato questore sottolinea inoltre la necessità di definire un cronoprogramma chiaro che consenta l’approdo del provvedimento in Aula in tempi rapidi.

“Confido nella sensibilità del presidente dell’Ars e della IV commissione – conclude Figuccia – affinché si proceda rapidamente alla calendarizzazione del disegno di legge, assicurando una risposta concreta e tempestiva a migliaia di operatori impegnati ogni giorno nella tutela delle nostre comunità”.