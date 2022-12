Ars, Giorgio Assenza nuovo capogruppo di FdI

Vice Presidente è Nicolò Catania, Segretario, Marco Intravaia

Giorgio Assenza, 67 anni, avvocato, è stato eletto Capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. Vice Presidente è stato eletto l’on. Nicolò Catania, Segretario, l‘on. Marco Intravaia. Dopo la mancata nomina ad assessore, per Assenza è arrivata quindi la prevista compensazione.

Assenza: “Operare nell’interesse della Sicilia”

“Ringrazio i colleghi deputati – dichiara l’on. Giorgio Assenza – che mi hanno assegnato il ruolo di guida del gruppo parlamentare più numeroso a Sala d’Ercole. Obiettivo principale, mio e dei miei colleghi, è quello di operare nell’interesse della Sicilia in un momento delicato di passaggio della politica locale e nazionale. Si tratta di un ruolo impegnativo che mi dà un carico di responsabilità non indifferente. Opereremo lealmente a sostegno del Governo regionale, ascoltando la voce dei territori, affrontando le tante emergenze che incombono, in sintonia con il partito e con il Governo nazionale. L’impegno e la determinazione con cui affronteremo questa XVIII Legislatura, saranno la sintesi del lavoro congiunto del Parlamento e della Giunta per portare a termine programmi di riforme e innovazione e dare seguito alle richieste dei Siciliani che ci hanno confermato la loro fiducia. Sono onorato del ruolo che assumo e spero di esserne all’altezza”.