Ars, il Pd presenta una mozione per introdurre il salario minimo

Venezia: "Misura importante"

1' DI LETTURA

PALERMO – Ars, il Pd presenza una mozione per introdurre il salario minimo. “Proprio nel momento in cui il governo Meloni decide il taglio del reddito di cittadinanza, il dibattito sul salario minimo assume un ruolo centrale. Si tratta di una misura che avrebbe un impatto importante soprattutto in Sicilia dove, come ha recentemente evidenziato la Cgil, oltre 400 mila lavoratori hanno salari sotto la soglia di povertà. Per questo chiediamo al governo regionale di sostenere in conferenza Stato-Regione, ed in tutte le sedi opportune, gli atti e le misure che portino all’istituzione di un salario minimo orario per i lavoratori, sia pubblici che privati”. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale del Pd, che insieme con gli altri deputati Dem ha presentato una mozione all’Ars rivolta al presidente della Regione Renato Schifani.

“In Sicilia – aggiunge Venezia – la media salariale dei lavoratori è inferiore di oltre il 30% rispetto al resto del Paese. Anche alla luce di questo dato è importante che la Sicilia, in sintonia con le rappresentanze sindacali, sia in prima linea nella battaglia sul salario minimo garantito, a sostegno dei diritti dei lavoratori”.