Ars, Intravaia (FdI): ‘Norma Fondo perequativo aiuta i Comuni’

"Un aiuto concreto anche per le imprese"

1' DI LETTURA

“Grazie all’emendamento da me proposto, approvato dall’Aula, i Comuni potranno utilizzare le risorse del Fondo perequativo 2020-2021 anche per il 2023. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i bilanci di quei comuni che non erano riusciti ad impegnare le somme messe a disposizione dalla Regione durante il periodo della pandemia e non dovranno tornare indietro le somme. Un aiuto concreto anche alle imprese, messe a dura prova dall’aumento dei costi energetici, verso cui sarà possibile applicare riduzioni delle tasse locali”. Lo dice il deputato di FdI, Marco Intravaia.

“Con questa norma le amministrazioni locali potranno ridurre gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ovvero i fondi che ogni ente locale deve prevedere per i tributi evasi, e non si correrà il rischio di perdere neanche un euro, trattandosi di finanziamenti di provenienza comunitaria”, aggiunge.