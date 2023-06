Ars, le opposizioni al governo: ‘La manovra-bis non sarà una passeggiata’

"Niente illusioni"

“Se il governo spera in una passeggiata, ha fatto male i suoi calcoli. In aula dovrà fare i conti con un’opposizione ferrea e agguerrita che non farà il minimo sconto su nulla”.

Lo affermano i capigruppo delle opposizioni all’Ars Antonio De Luca (M5S) e Michele Catanzaro (Pd) e Danilo Lo Giudice (coordinatore dei gruppi Sud chiama Nord e Sicilia Vera), in relazione alla manovra-bis, nata per rimediare all’ennesima impugnativa incassata dal governo e pronta sbarcare in aula dopo il via libera in commissione Bilancio alla presenza di soli rappresentanti della maggioranza.

“Non siamo assolutamente disposti- dicono le opposizioni- a fare da notaio che ratifica quanto deciso a colpi di maggioranza. Siamo qui per difendere gli interessi dei siciliani, non certo quelli di bottega di questo o quel deputato. Lo faremo con grandissima determinazione”.