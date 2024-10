Ars, l’esame del ddl Urbanistica slitta alla prossima settimana

Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo

PALERMO – La conferenza dei capigruppo che si è riunita pochi minuti dopo l’inizio della seduta dell’Ars, ha deciso di rinviare l’esame del ddl sull’urbanistica alla prossima settimana. L’aula è stata convocata martedì 29 alle ore 15.

De Luca (ScN): “Maggioranza spaccata”

“Ormai è un fatto assodato: questa è la legislatura dei nulla di fatto. Non si contano più i passaggi a vuoto in Aula e in commissione, tutto per colpa di una maggioranza spaccatissima, capace di litigare su tutto”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, commentando il rinvio del voto sul ddl Urbanistica.

“Ciò non fa sperare nulla di buono – sottolinea – per il proseguimento della legislatura: le grandi riforme attese dai siciliani, come quella sui rifiuti, sui forestali, sui consorzi di bonifica, solo per citarne alcune, di questo passo rimarranno chiuse nel cassetto”.

“Come al solito – continua Antonio De Luca – a pagare è Pantalone, ovvero i siciliani, che vedono girare a vuoto il Parlamento, il quale dovrebbe lavorare per migliorare la qualità della loro vita. E tutto questo con costi non indifferenti, che i cittadini pagano con le proprie tasse”.