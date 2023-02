Ars, Pace (Dc): “Fare unico ddl che includa province e comuni”

"La norma sul terzo mandato dei sindaci andava fatta alla fine del 2022"

PALERMO – Un unico disegno di legge che includa la riforma delle Province – con la reintroduzione del voto diretto e non con collegio unico ma con collegi di rappresentanza – e quella per i Comuni che preveda il terzo mandato e la modifica per l’elezione dei revisori dei conti. E’ la proposta del capogruppo della Dc, Carmelo Pace, secondo cui “questo ddl dovrà essere predisposto con calma, non c’è alcuna fretta”.

“Sono favorevole al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti ma la norma andava fatta alla fine dell’anno scorso e non adesso – afferma – Bisogna agire con cautela e non sottostare ai capricci di qualcuno mentre nei Comuni che si preparano al voto ci sono già tanti candidati in campagna elettorale”. La norma sul terzo mandato è stata approvata in Commissione Affari istituzionali nei giorni scorsi, mentre tutti gli emendamenti erano stati accantonati con l’idea di accorparli in un altro ddl.