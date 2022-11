Ars, Primavera non ci sta: “Vasta e Giuffrida sono ineleggibili”. La replica

Botta e risposta destinato a risolversi a colpi di carte bollate.

CATANIA. Il 25 settembre scorso i siciliani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana, elezioni che sembravano ormai archiviate.

Alla vigilia dell’insediamento dei neo deputati dell’Ars, invece, Santo Primavera anch’egli candidato alle regionali nella passata tornata elettorale, nel collegio circoscrizionale provinciale di Catania con Cateno De Luca, punta il dito contro il neo deputato ripostese Davide Vasta e apre un’azione legale in ordine a presunti casi di illegittimità.

“Mi sono giunte notizie – dichiara Primavera – che sia il secondo degli eletti Davide Vasta che il primo dei non eletti, Salvatore Giuffrida, risultano essere “ineleggibili e/o incandidabili e dopo attenta disamina ho riscontrato, con ampiezza di prova, la loro “ineleggibilità e/o incandidabilità in nuce”.

Nello specifico, stando alle parole di Santo Primavera, sarebbe stata violata la legge elettorale ed in particolare la disposizione di cui agli artt. 8-10 della legge regionale 29/1951. Sotto osservazione è il ruolo di Davide Vasta, nella qualità di amministratore di una società che avrebbe rapporti con la Regione, mentre Giuffrida risulterebbe essere dirigente dell’amministrazione regionale. Entrambi, non avrebbero rimosso le cause ostative alla candidatura.

“I summenzionati candidati – continua – avrebbero dovuto rimuovere, secondo le forme e nei termini prescritti dalla legge, le cause ostative alla candidatura e alla legittima eleggibilità per garantire la “par condicio” elettorale fra tutti i candidati delle liste ma ciò non è stato fatto. Invero, essi hanno preservato e sfruttato la propria posizione personale di privilegio nei confronti dell’elettorato condizionando così il risultato finale del voto. Un obbligo morale – conclude Primavera – nei confronti dei quasi 3000 elettori liberi che mi hanno votato, unitamente al mio senso civico, mi hanno spinto a dare mandato al mio legale, cassazionista di fiducia, l’avv. Nunzio Andrea Russo, che si sta già occupando del caso posto in essere per ottenere giustizia e quindi legittimità del risultato elettorale e degli eletti nella circoscrizione di Catania”

La replica di Davide Vasta

“Le accuse dell’avvocato Primavera sono prive di fondamento. Non vi è alcuna condizione di incandidabilità e/o ineleggibilità. Ho sempre agito nel rispetto delle previsioni di legge”.

Replica così al comunicato a firma di Santo Primavera, che lamenta la violazione della disciplina regionale in materia di ineleggibilità, l’onorevole Davide Vasta, il quale smentisce le accuse dichiarando di aver agito nel rispetto della normativa vigente. “Appaiono destituite di fondamento le dichiarazioni rese dall’avvocato Santo Primavera il quale mi accusa – dichiara Vasta – di non avere ossequiato le disposizioni di cui agli articoli 8 e ss. della L.R. 29/1951 e ss.mm.ii. alcuna ipotesi, tra quelle descritte nelle richiamate disposizioni, mi riguarda e potrebbe riguardarmi. Alcun rapporto – precisa – né in proprio né nell’esercizio della mia attività imprenditoriale, ho intrattenuto con la Regione Siciliana e/o con lo Stato; né la società di cui sono stato componente del Cda in passato, ha mai goduto di contributi, concorsi sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione. Ove occorresse, ci difenderemo nelle sedi opportune per tutelare il diritto di voto espresso da migliaia di catanesi, che hanno ritenuto di affidarmi un incarico gravoso ma che intendo adempiere con grande senso di responsabilità. Intanto – conclude l’on. Davide Vasta – nell’interesse della comunità siciliana e catanese ci metteremo subito a lavoro, con serietà e abnegazione, per risollevare le sorti di questa terra”.