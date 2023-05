Ars, scena muta di Volo: La Vardera chiede le dimissioni dell’assessore

Dure critiche dai dem.

2' DI LETTURA

PALERMO – Una giornata amara per l’assessore alla Salute, Giovanna Volo. A Sala d’Ercole in occasione della seduta d’aula l’assessore non risponde a dodici delle 15 interrogazioni sulle precarie condizioni in cui versa la sanità siciliana presentate dai deputati e finisce sotto il fuoco di fila di Ismale La Vardera.

La Vardera chiede le dimissioni di Volo

Il deputato deluchiano ne chiede pubblicamente le dimissioni dopo un accorato intervento. “È inaccettabile in sei mesi di legislatura la Volo si è presentata solo due volte e sempre impreparata. Questa continua mancanza di rispetto da parte sua non è più sostenibile, non possiamo continuare ad assistere ad una situazione dove la sanità cade a pezzi e lei invece è con la testa fra le nuvole. Se non è capace, dovrebbe riflettere sul suo incarico e sulla sua permanenza al Governo”, ha tuonato il deputato di Sud chiama Nord.

Il Pd all’attacco

Duro il commento del capogruppo dem, Michele Catanzaro. “Ancora una volta l’assessore alla Salute Giovanna Volo non è stata in grado di rispondere in Aula, all’Ars, alla maggior parte delle interrogazioni dell’opposizione, presentate già da settimane. Uno spettacolo indecoroso di impreparazione e superficialità che mal si addice a chi dovrebbe gestire il sistema sanitario regionale. Oltretutto 12 delle 15 interrogazioni all’ordine del giorno facevano parte del blocco di atti parlamentari su cui l’assessore era stata impreparata già nella seduta precedente dedicata alla rubrica sanità. Una grave mancanza di rispetto nei confronti del parlamento e dei cittadini”, ha detto.

“Non vorremmo scoprire – ha aggiunto – che l’inadeguatezza mostrata in Aula sia la stessa con la quale si affrontano i problemi della sanità siciliana. L’unica dato certo è che a distanza di sei mesi dall’insediamento il governo regionale continua a non dare risposte ne a chiarire come intende affrontare la situazione emergenziale della sanità siciliana. Il presidente della Regione Renato Schifani ha il dovere di assumersi le sue responsabilità di fronte alla necessità di assicurare il diritto alla salute dei cittadini”.

Il rimbrotto di Di Paola e le parole di Volo

L’assessore Volo è stata invitata così dal presidente vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola, a presentarsi al cospetto dell’aula martedì prossimo. “Le chiediamo di tornare martedì e magari con le risposte a 12 atti parlamentari a cui oggi non stiamo rispondendo, atti parlamentari che al suo assessorato sono stati trasmessi già un mese fa perché sono quelli che ci portiamo dietro da quando è intervenuta l’ultima volta in aula”, ha detto Di Paola.

“Tutte quelle che riuscirò a recuperare e oltretutto trovare congrue risposte senz’altro per quello che mi riguarda le metterò tutte a vostra disposizione, per martedì prossimo farò tutto il possibile affinché abbiano risposta”, ha risposto con un filo di voce l’assessore Volo alla richiesta di Di Paola. Un déjà-vu che complica la posizione di Volo.