Ars, semaforo verde alla Legge di Stabilità: le reazioni

Le parole della politica dopo una maratona durata 17 ore

PALERMO – Al termine di una maratona lunga 17 ore, ecco arrivare le reazioni del mondo della politica all’approvazione della Finanziaria. Di seguito, gli interventi più significativi.

Mpa: “Risorse certe”

“Per il secondo anno di fila siamo riusciti ad evitare l’esercizio provvisorio, assicurando così risorse certe per le politiche pubbliche, i servizi e le attività cruciali per il benessere dei siciliani. Lo riteniamo un chiaro e deciso segnale di continuità della azione politica intrapresa congiuntamente dal Parlamento e dall’Esecutivo regionale in risposta al quadro emergenziale che ha interessato la Sicilia nel corso del 2024 che si avvia a conclusione”.

È quanto dichiarano i deputati del gruppo MPA all’Ars Giuseppe Lombardo, Giuseppe Castiglione, Giuseppe Carta, Ludovico Balsamo unitamente all’Assessore on. Roberto Di Mauro.

“Siamo soddisfatti – proseguono i deputati – del risultato ottenuto a conclusione di un’estenuante maratona d’Aula che ha registrato un costante dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche oltre ad un’attenta attività di sintesi e mediazione condotta dal Presidente dell’ARS on. Galvagno in sintonia con il Presidente della regione on. Schifani. Tra le misure adottate, spiccano interventi cruciali per il supporto ai comuni, il sostegno ai comparti produttivi danneggiati dalla crisi idrica, la tutela dell’ambiente, il potenziamento della sanità e del welfare regionale”.

Adorno (M5s)

“Questa Finanziaria non è quella che avremmo voluto e non ci soddisfa, ma abbiamo fatto il massimo per migliorarla portando fondi a Catania per riqualificare il Parco Falcone, a Randazzo per la biblioteca comunale, a Trecastagni per le scuole, ad Adrano per le strade e ad Aci Castello per progetti culturali e interventi di sicurezza. Interventi necessari alle comunità locali e che mostrano il nostro impegno per i cittadini”. Lo ha dichiarato Lidia Adorno alle prime ore del mattino del 28 dicembre, con lavori in corso all’Ars per l’approvazione della Legge di Stabilità 2025/2027.

Ciminnisi (M5S): “Ok ai miei emendamenti su demanio e servizi”

“Nella Manovra finanziaria appena deliberata in Assemblea Regionale – si legge in una nota – sono stati approvati due emendamenti particolarmente significativi voluti della deputata Cristina Ciminnisi del MoVimento 5 Stelle.

Il primo riguarda il bando tipo per l’utilizzazione del demanio marittimo che, come afferma la deputata trapanese “favorisce in modo determinante nuove possibilità imprenditoriali e di lavoro nel comparto balneare e turistico nei Comuni costieri che hanno regolarmente adottato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. In particolare, con questa norma si consente di mettere subito a bando le aree concedibili già per la stagione 2025”. L’altra disposizione approvata riguarda le agevolazioni economiche per i collegamenti tra le isole minori in favore dei dipendenti pubblici che vi si recano per prestare servizio.

“Con questa norma diamo una particolare attenzione nei confronti dei cittadini che vivono nelle isole minori che, troppo spesso, subiscono disagi e disparità, garantendo così una continuità nell’erogazione dei servizi pubblici. Ritengo sia doveroso prevedere facilitazioni per la mobilità interna dei residenti tra le isole e anche per coloro che vi prestano servizio e sono alle dipendenze della P.A., come ad esempio il personale delle forze dell’ordine, i medici, il personale sanitario delle ASP e gli insegnanti” conclude l’on. Ciminnisi.

La Finanziaria, come detto, è stata approvata al termine di 17 ore di dibattito e voto raccontata, minuto per minuto, da LiveSicilia.